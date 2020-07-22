الخطيب يقوم بجولة تفقدية في فرع الأهلي بمدينة نصر

قام محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بجولة تفقدية بفرع النادي بمدينة نصر ظهر اليوم الأربعاء للاطمئنان على أعمال التطوير ومتابعة إنجاز المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن الخطة الإنشائية التي وضعها مجلس الإدارة لتقديم أفضل الخدمات التى تليق بعضو الجمعية العمومية لنادي القرن.

وحرص الكابتن الخطيب علي تفقد الأعمال الخاصة بأسوار النادي الجديدة التي تأتي استكمالا للبوابة الرئيسية التي تم افتتاحها في وقت سابق ، كما قام الخطيب بتفقد أرض الجراج السطحي الجديد الذي تتواصل أعمال تشييده حاليا بهدف إنجازه في أقرب وقت لإنهاء أزمة تكدس السيارات.

من جانبه كشف المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة تفاصيل الجولة التفقدية للكابتن الخطيب اليوم مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع في مخطط إنجاز كافة

المشروعات الإنشائية داخل فرع مدينة نصر والتي تسير بالتوازي مع العديد من المشروعات الإنشائية الأخرى التي يشهدها مقر النادي بالجزيرة وفرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس.

وأضاف أن الكابتن الخطيب تفقد اليوم أعمال التشييد والبناء الجديدة للبوابة الرئيسية بشارع حسن مأمون بالإضافة إلى ارض الجراج الجديد الذي تتواصل الأعمال فيه لإنجازه في أقرب وقت.

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وأوضح انه بعد الحصول على كافة الموافقات الخاصة بالجراج الجديد حصل النادي ايضا على المجسات الخاصة بالجراج الذي يسع 665 سيارة وتشهد الأيام المقبلة الحصول على المقايسات الخاصة بالمشروع مع تزويد الجراج بأعمدة الإنارة عقب الموافقات الخاصة بذلك.

واشار المهندس سامح علي كامل إلى أن مشروع إنشاء

الجراج يتضمن أيضا نقل عدد من الملاعب الخاصة بالأعضاء إلي مكان آخر خلف مجمع حمام السباحة من أجل استغلال هذه المنطقة في إنجاز المشروع الضخم الذي يعد أحد أهم المشروعات الإنشائية التي يستهدفها مجلس الادارة لخدمة أعضاء النادي.

وقال المستشار الهندسي لمجلس الإدارة إن الأعمال متواصلة أيضا في البوابة الفرعية حيث تشهد الفترة الحالية وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع، مشيرا إلى أن عملية التطوير، تشمل أيضا أكاديمية النادي الأهلي، من خلال تغيير أرضية الملاعب التي كانت نجيلا صناعيا، بالإضافة إلى تدشين العديد من المدرجات الجديدة وتوفير أماكن خاصة لأولياء أمور اللاعبين وإقامة لاند سكيب، وهذا المشروع أيضا قارب علي الانتهاء.

وذكر المستشار الهندسي لمجلس الإدارة أن جميع المشروعات الإنشائية في مقر النادي بالجزيرة وتحديداً أعمال التشييد الخاصة ببوابة النادي الرئيسية على المرسي وفروع النادي المختلفة تتم بالتوازي مع الأعمال الإنشائية بالفروع الأخري، مؤكدًا أن الأعمال مستمرة ولا تتوقف من أجل انجاز هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن.