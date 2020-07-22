برباتوف: مانشستر يونايتد في حاجة لاستعادة الحارس هندرسون

أكد ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أن ناديه في حاجة لاستعادة المتألق دين هندرسون المعارإلى شيفيلد يونايتد لمساعدة الحارس الأساسي ديفيد دي خيا على الوصول لأعلى مستوياته.

وقال برباتوف لموقع "بيتفير": إذا قرر يونايتد استعادة دين هندرسون من شيفيلد يونايتد، فأعتقد أن هذا سيصب في مصلحة دي خيا مشيرا لحاجة اللاعبين إلى هذا التنافس.

وأضاف :هندرسون يؤدي بشكل رائع في رأيي، فعمره 23 وهو لا يزال صغيرا جدا كحارس ولا يزال أمامه

فترة طويلة من اللعب لكن يمكن متابعة مدى تعطشه للعب وأعتقد أن المنافسة مع دي خيا يمكن أن تصنع الفارق.

وتابع: أحيانا عندما يشعر المرء بضمان مركزه، تكون هذه لحظة بداية ارتكاب الأخطا، والأمر ذاته يحدث مع اللاعبين أيضا عندما يشعر اللاعب أن مركزه مضمون يرتكب المزيد من الأخطاء بسبب الثقة الزائدة.

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وقال برباتوف: دي خيا من أفضل حراس المرمى في

العالم بغض النظر عن أخطائه هذا الموسم، كل حارس مرمى، وحتى الحراس الكبار سابقا ارتكبوا الأخطاء على مدار السنوات، ومهمة ديفيد تقييم مستواه وأنا متأكد أنه يعرف أنه لا يؤدي بشكل مميز وأنه يمكن أن يظهر بشكل أفضل كثيرا.

ونجح هندرسون الذي وقع العام الماضي على عقد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2022، في الخروج بشباك نظيفة في 13 مباراة مع شيفيلد يونايتد هذا الموسم.

وبات الحارس الإسباني يتعرض لانتقادات هذا الموسم، وخاصة بعد ارتكاب أخطاء في الهزيمة 3-1 أمام تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ يتحمل مسؤولية الهدفين الأول والثاني.