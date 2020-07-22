شرطة الميرسيسايد تطالب جماهير ليفربول بعدم الاحتفال بالخارج وتحذر من التجمعات

أكدت شرطة الميرسيسايد بأن أي تجمع لجماهير ليفربول خارج ملعب "آنفيلد" مساء اليوم الأربعاء، تزامنًا مع احتفال الفريق برفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب مباراة تشيلسي، سيتم مواجهته بقوة، وتفريق أي تجمع.

كشفت صحفية "ليفربول إيكو" بأن الشرطة ستتعامل بقوة مع

أي تجمع، وستقوم بفرقتهـ وتوجيهه إلى المنزل، وأن المخالف للتعليمات سيكون ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، حيث ينص القانون الإنجليزي، على أن أي شخص يرتكب جريمة "فوق 18 عامًا"، يوقع عليها غرامة 100 جينه إسترليني، و تصل إلى 3200 للجرائم الكبرى.

طالبت الشرطة جماهير ليفربول بمشاهدة لحظة رفع كأس الدوري الإنجليزي من المنزل، من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا، مع احتمالية اعتقال الأشخاص المخالفين، من أجل الحفاظ على الصحة والنظام العام.

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