تعرف على مواعيد "البلاي أوف" المؤهلة للبريميرليج

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى "شامبيونشيب"، عن مواعيد مباريات البلاي اوف المؤهلة للبريميرليج. يتنافس أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس بينهم، من أجل حسم بطاقة المتأهل الثالث إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. يحتل برينتفورد المركز الثالث بـرصيد 81 نقطة، فولهام المركز الرابع بـ80 نقطة، نوتينجهام فورست المركز الخامس بـ 70، كارديف سيتي المركز السادس، بـ70 نقطة. المركز الرابع بـ80 نقطة، نوتينجهام فورست المركز الخامس بـ 70، كارديف سيتي المركز السادس، بـ70 نقطة. جاءت مواعيد مباريات البلاي اوف كالتالي: مباريات الذهاب : 26 يوليو : صاحب المركز 3 أمام صاحب المركز 6 أمام صاحب المركز 6 27 يوليو : صاحب المركز 4 أمام صاحب المركز 5 Advertisements مباريات الاياب: 29 يوليو : صاحب المركز 6 أمام صاحب المركز 3 30 يوليو : صاحب المركز 5 أمام صاحب المركز 4 • النهائي : 4 اغسطس أقرأ أيضًا..ويست بروميتش "حجازي" يرفع شعار لا بديل عن الفوز أمام ستوك سيتي..

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