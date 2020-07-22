سيدات طائرة الزمالك يخضن تدريبات جماعية مساء اليوم الأربعاء

يواصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك تدريباتهم مساء اليوم الأربعاء تحت قيادة ايهاب محمد علي المدير الفني بعد فترة توقف دامت لقرابة 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ووضع الجهاز الفني برنامج اعداد بدني قوى لإعداد اللاعبات بصورة سريعة الى المعدل الطبيعي تحت اشراف مدرب الأحمال إبراهيم بدر. وأكد ابراهيم بدر مدرب الاحمال أن البرنامج التأهيلي الخاص باللاعبات يسير بشكل جيد استعداد لاستئناف مباريات يسير بشكل جيد استعداد لاستئناف مباريات الدوري المصري للطائرة. وأشار ابراهيم بدر أن الفريق يخضع بصفه مستمرة لعمل قياسات بدنية للاعبات للوقوف على مستوى اللياقة قبل خوض التدريبات والتأكد من جدوى البرنامج التدريبي الذي تم وضعه للفريق خلال الأيام الحالية.

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