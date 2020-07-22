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رياضة | ليفربول يثير غضب جماهير تشيلسي بصورة محمد صلاح

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر يثير غضب جماهير بصورة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آثار نادى ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام غضب جماهير نادى تشيلسي بعد أن نشر صورة للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح رفقة زميله ساديو ماني أثناء الخروج من ملعب انفيلد ووقوف لاعبي البلوز فى الممر الشرفي.

وعلق الحساب الرسمي لنادى ليفربول على الصورة قائلا:"ما سيحدث فى مباراة اليوم، انتهي الأنتظار" فى إشارة إلي تتويج الريدز رسميا ببطولة الممتاز فى مواجهة تشيلسي بعد أن غابت البطولة المحلية عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

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