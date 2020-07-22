رياضة | الزمالك على بعد خطوات من حسم صفقة دونجا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك على بعد خطوات من حسم صفقة دونجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسؤولوا الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك يقترب من حسم صفقة دونجا

اقترب مسؤولوا الزمالك من حسم صفقة انتقال نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وحصل الزمالك على توقيع نبيل دونجا بشكل رسمي لمدة أربعة مواسم ونصف، إلا أن مجلس إدارة الأبيض انتظر موافقة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

من جانبه وافق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على ضم نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وفي نفس السياق بدأت إدارة الزمالك في فتح خطوط إتصال مع نظائرها في بيراميدز، من أجل حسم انتقال نبيل عماد دونجا إلى القلعة البيضاء بشكل رسمي ونهائي.