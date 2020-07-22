رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد ولاسك لاينز في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ولاسك لاينز في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل مانشستر يونايتد الإنجليزي، صراعه المحتدم على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، حين يستضيف فريق وست هام يونايتد، في الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى اليونايتد لتحقيق الفوز في المباراة، واستغلال تعثر ليستر سيتي، والذي خسر ضد توتنهام في نفس الجولة.

وبعد الخروج من كأس الإتحاد الإنجليزي على يد تشيلسي بثلاثة مقابل هدف، تبقي أمام اليونايتد بطولة الدوري الأوروبي، والتي سيستضيف خلالها فريق لاسك لاينز النمساوي، في إياب دور الـ16 من البطولة.

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وسوف تقام المباراة مساء الأربعاء 5 أغسطس المقبل بملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من تلك المباراة، المتأهل من مباراة اسطنبول باشكاشير التركي وكوبنهاجن النمساوي في الدور ربع النهائي.

وكان مانشستر يونايتد قد انتصر بخماسية دون رد، في لقاء الذهاب الذي جمعه بالفريق النمساوي، خلال شهر فبراير الماضي.