رياضة | الزمالك يستعد للإعلان عن أولى صفقاته

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستعد للإعلان عن أولى صفقاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، على حسب طلبات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

يستعد مسئولو نادي الزمالك، للإعلان عن صفقة انضمام التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الصفاقسي التونسي والمنضم حديثًا لنادي الزمالك.

Advertisements

من جانبه كشفت مصادر صحفية داخل الزمالك، أن المثلوثي سيتواجد مساء اليوم، الثلاثاء داخل المنزل الخاص برئيس مجلس إدارة النادي مرتضى منصور من أجل توقيع العقود.

وأوضحت المصادر أن جلسة التوقيع من حمزة المثلوثي ستشهد تسجيل مرتضى منصور لمقطع فيديو مع اللاعب للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، على أن يتم نشره في الوقت الذي يقرره رئيس الزمالك.

الجدير بالذكر أن حمزة المثلوثي اجتاز الكشف الطبي، تمهيدا للانتقال إلى الزمالك ليتبقى فقط توقيع العقود والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.