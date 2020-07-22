رياضة | ليس بنزيما.. فلورنتينو بيريز واثق من تتويج نجم ريال مدريد بالكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس بنزيما.. فلورنتينو بيريز واثق من تتويج نجم ريال مدريد بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، اليوم الأربعاء، بأنه مقتنع تماما بقدرة نجم المرينجي في الحصل على الكرة الذهبية في المستقبل.

وكشف موقع "ديفينسا سينترال"، أن بيريز واثق من فوز الإسباني أسينسيو لاعب ريال مدريد بالكرة الذهبية في يوم من الأيام، مشيرا إلى أن بيريز أخبر اللاعب بهذا الأمر عدة مرات منذ عودته من الإصابة، حيث قال له: "سترى، ستفوز بجائزة الكرة الذهبية في يوم ما.. نحن نثق بك كثيرا".

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ومر الدولي الإسباني البالغ 24 عاما، بفترة عصيبة في مسيرته، بعد تعرضه لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، مطلع الموسم الجاري، وكان مقدرا له عدم اللحاق بأي مباراة لولا جائحة كورونا، التي جمدت النشاط الرياضي في إسبانيا لمدة ثلاثة أشهر تقريبا.

وبعد استئناف الدوري الإسباني، شارك أسينسيو في عدة مباريات، وقدم أداء جيدا، ليساهم في تتويج الريال بلقب مسابقة "الليغا"، التي اختتمت منافساتها الأسبوع الماضي.

يذكر أن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أعلنت يوم الاثنين الماضي، عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، التي تخصص لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، نظرا للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد، وعدم تكافؤ فرص المنافسة على الجائزة المرموقة.