رياضة | عامر حسين: إنهاء الدوري في أكتوبر أمر صعب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عامر حسين: إنهاء الدوري في أكتوبر أمر صعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة، إن إنهاء الدوري الممتاز للموسم الجاري في أكتوبر المقبل أمر صعب.

وقال في تصريحات لبرنامج «ملعب الصقر» عبر إذاعة راديو مصر: "الاتحادات الأوروبية هي الوحيدة التي فيها المسابقات مستقرة بسبب الإمكانيات والملاعب واستقرار المواعيد".

وأضاف: "أكبر ناديين في إفريقيا ليس لديهم ملاعب خاصة بهم، كما أن ملعب مثل بتروسبورت كان يستضيف مباريات 6 فرق، بجانب القرارات الامنية في تحديد مواعيد المباريات".

وأوضح: "القرارات دائما متأخرة، وكان من المفترض في فترة التوقف إتخاذ قرار الاستكمال من عدمه لأن جميع المؤشرات كانت تؤكد استمرار وباء كورونا".

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واستكمل: "لو كان القرار تم إعلانه في إبريل الماضي كان هذا الأمر سيجنب الأندية وجود صدامات بينهم كما حدث في الفترة الأخيرة".

وأردف: "فكرة إنهاء الدوري في شهر أكتوبر أمر صعب سواء قبل أو بعد تعديل مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا".

وأكد: "لو كنت متواجدا في الازمة الحالية والقرار كان قرار اتحاد الكرة كنت سأوافق على عودة الدوري، لكن القرار كان قرار دولة، والدليل ما حدث مع اتحاد اليد بإعادة مسابقاته بعد إلغائها".

وعن الموسم الجديد: "قال لابد أن يكون هناك 15 يوما فاصل زمني بين الموسم الحالي والموسم الجديد، وسبق لنا وأن لعبنا الدوري في منتصف شهر ديسمبر في ظروف مماثلة كانت الكرة فيها متوقفة".