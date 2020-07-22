رياضة | سلبية المسحة الطبية لجميع لاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سلبية المسحة الطبية لجميع لاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت نتائج المسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك امس الثلاثاء، قبل ساعات قليلة من موعد التدريبات الجماعية للفريق المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء.

وأكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الطبي للفريق بأن المسحة جاءت سلبية لجميع اللاعبين، ولا يوجد أي إصابات بالفريق بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر ذاته بأن الفريق عاش يوماً صعباً بعد إعلان إصابة محمد كوفي بفيروس كورونا المستجد، في ظل اختلاط لاعبي الأبيض بكوفي أثناء المباراة الودية أمام سموحة.

وكان من المقرر أن يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش اليوم الأربعاء، حيث تم إلغاء المباراة الودية بسبب اعتذار نادي الجيش بعد إصابة عمرو جمال مهاجم الفريق بفيروس كورونا.