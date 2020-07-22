رياضة | عامر حسين يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة ضمن قائمة أبو ريدة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عامر حسين يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة ضمن قائمة أبو ريدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة إنه عمل في الاتحاد متطوعا، ولجنة المسابقات كانت هوايته الوحيدة، ولكن بعد المبدأ الجديد بإلغاء لجنة المسابقات وعمل إدارة مسابقات مهمتها فقط وضع الجدول فقط، فيما تحولت قرارات اللجنة إلى لجنة الانضباط، قرر النزول في الانتخابات المقبلة.

وأعلن عامر حسين في تصريحات لبرنامج «ملعب الصقر» عبر إذاعة راديو مصر، ترشحه في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة بعد قرار إلغاء لجنة المسابقات.

وأكد: "سأترشح مع قائمة المهندس هاني أبوريدة، هو رجل له فضل علي منذ 15 عاما ويملك خبرات وعلاقات دولية كبيرة وله نجاحات في الكرة المصرية".

وأضاف: "وجود هاني أبوريدة من 2010 في المحافل الدولية حل الكثير من الأزمات لاتحاد الكرة حتى في الأوقات التي لم يكن فيها متواجدا داخل اتحاد الكرة".