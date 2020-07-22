رياضة | الاتفاق: أزارو لن يلعب مجددًا في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتفاق: أزارو لن يلعب مجددًا في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد الناصر أمين عام نادي الاتفاق السعودي، إن وليد أزارو لن يحق له اللعب في الدوري السعودي مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «ملعب الصقر» عبر إذاعة راديو مصر،: "كان هناك بند واضح من الاتحاد السعودي أن أي لاعب لا يمدد عقده مع النادي السعودي والإلتزام بالبنود الحالية بسبب جائحة كورونا".

وأكمل: "أزارو لن يلعب في الدوري السعودي في المستقبل، بسبب بنود اتحاد الكرة السعودي للتعامل مع الأزمة الحالية وجائحة كورونا".

وأكد الناصر على قوة علاقة الاتفاق مع النادي الأهلي، مشيدا باحترافية ومهنية النادي الأهلي.