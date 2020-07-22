رياضة | الاتفاق: أزارو لن يلعب مجددًا في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتفاق: أزارو لن يلعب مجددًا في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال خالد الناصر أمين عام نادي الاتفاق السعودي، إن وليد أزارو لن يحق له اللعب في الدوري السعودي مرة أخرى.
وأضاف في تصريحات لبرنامج «ملعب الصقر» عبر إذاعة راديو مصر،: "كان هناك بند واضح من الاتحاد السعودي أن أي لاعب لا يمدد عقده مع النادي السعودي والإلتزام بالبنود الحالية بسبب جائحة كورونا".
وأكمل: "أزارو لن يلعب في الدوري السعودي في المستقبل، بسبب بنود اتحاد الكرة السعودي للتعامل مع الأزمة الحالية وجائحة كورونا".
وأكد الناصر على قوة علاقة الاتفاق مع النادي الأهلي، مشيدا باحترافية ومهنية النادي الأهلي.