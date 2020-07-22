رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع تشيلسي مساء اليوم الأربعاء على ملعب انفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأيضاً يستضيف مانشستر يونايتد نظيره وست هام على ملعب أولدترافورد، وذلك في إطار منافسات نفس الجولة.

وسوف تنتهي منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل، حيث ستقام جميع مباريات الجولة الأخيرة في الساعة الخامسة مساءً.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم كالآتي :-

1- جيمي فاردي 23 هدف.

2- داني إنجز 21 هدف.

3- بيير إيمريك أوباميانج 20 هدف.

Advertisements

4- محمد صلاح 19 هدف.

5- رحيم ستيرلنج 19 هدف.

6- راؤول خيمينيز 17 هدف.

7- ساديو ماني 17 هدف.

8- ماركوس راشفورد 17هدف.

9- أنتوني مارسيال 17 هدف.

10- هاري كين 17 هدف.