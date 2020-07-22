رياضة | محمود علاء يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمود علاء يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم محمود علاء مدافع نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق الأبيضع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأبدت العديد من الأندية خلال الأيام الماضية اهتمام كبير بضم محمود علاء في نهاية الموسم الجاري.

ووصلت العديد من العروض من الدوري الإماراتي إلى محمود علاء لضمه في الصيف عن طريق أحد وكلاء اللاعبين مقابل مبلغ ضخم.

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ورحب محمود علاء بفكرة الرحيل عن صفوف نادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري للدوري الإماراتي إذا وصله عرض مناسب بالفعل.

واشترط محمود علاء على وكلاء اللاعبين الذين قدموا له هذه العروض ان يتم التفاوض مع إدارة نادي الزمالك أولا وإذا تم الموافقة من جانبهم فإن اللاعب لا يمانع في الرحيل.

وكان مسئولو الفارس الأبيض قد أكدوا على رفضهم التام لفكرة رحيل محمود علاء عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق له بشدة الفترة المقبلة.