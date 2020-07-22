رياضة | محمد صلاح يتصدر غلاف موقعة ليفربول ضد تشيلسي فى يوم التتويج بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يتصدر غلاف موقعة ليفربول ضد تشيلسي فى يوم التتويج بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادى ليفربول غلاف مباراة فريقه اليوم أمام تشيلسي ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وتذاع المباراة بين ليفربول ضد تشيلسي على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتوج نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح رسميا اليوم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد أن حققه الفريق قبل أسابيع.