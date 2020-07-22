رياضة | الإنتاج الحربي: لم نتلقى عروضًا رسمية لرحيل عامر عامر

قال اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي إن ناديه لم يتلق أي عروض رسمية لشراء عامر عامر حارس الفريق، سواء من الأهلي أو أي نادي أخر.

وأضاف عامر في تصريحات لبرنامج «ملعب الصقر» على إذاعة راديو مصر: "كان هناك مفاوضات شفهية من بعض الوكلاء، بشأن عامر عامر، خلال فترة توف الدوري، لكن الأمور لم ترتق إلى العرض الرسمية".

وأكمل: "حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي من الأهلي لعامر عامر، ونركز حاليا في الاستعدادات الحالية".

وأشار إلى أنه في حال وصول عرض رسمي من أي نادي يتم التشاور بين المدير الفني ولجنة الكرة، حول العرض واتخاذ القرار الذي يناسب النادي واللاعب ويصب في مصلحة الطرفين.