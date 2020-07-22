اخبار الرياضه

رياضة | الإنتاج الحربي: لم نتلقى عروضًا رسمية لرحيل عامر عامر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي: لم نتلقى عروضًا رسمية لرحيل عامر عامر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي إن ناديه لم يتلق أي عروض رسمية لشراء عامر عامر حارس الفريق، سواء من الأهلي أو أي نادي أخر.

وأضاف عامر في تصريحات لبرنامج «ملعب الصقر» على إذاعة راديو مصر: "كان هناك مفاوضات شفهية من بعض الوكلاء، بشأن عامر عامر، خلال فترة توف الدوري، لكن الأمور لم ترتق إلى العرض الرسمية".

وأكمل: "حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي من الأهلي لعامر عامر، ونركز حاليا في الاستعدادات الحالية".

وأشار إلى أنه في حال وصول عرض رسمي من أي نادي يتم التشاور بين المدير الفني ولجنة الكرة، حول العرض واتخاذ القرار الذي يناسب النادي واللاعب ويصب في مصلحة الطرفين.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا