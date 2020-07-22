رياضة | الإنتاج الحربي: لم نتلقى عروضًا رسمية لرحيل عامر عامر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي: لم نتلقى عروضًا رسمية لرحيل عامر عامر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي إن ناديه لم يتلق أي عروض رسمية لشراء عامر عامر حارس الفريق، سواء من الأهلي أو أي نادي أخر.
وأضاف عامر في تصريحات لبرنامج «ملعب الصقر» على إذاعة راديو مصر: "كان هناك مفاوضات شفهية من بعض الوكلاء، بشأن عامر عامر، خلال فترة توف الدوري، لكن الأمور لم ترتق إلى العرض الرسمية".
وأكمل: "حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي من الأهلي لعامر عامر، ونركز حاليا في الاستعدادات الحالية".
وأشار إلى أنه في حال وصول عرض رسمي من أي نادي يتم التشاور بين المدير الفني ولجنة الكرة، حول العرض واتخاذ القرار الذي يناسب النادي واللاعب ويصب في مصلحة الطرفين.