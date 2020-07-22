رياضة | محمد صلاح يقود ليفربول أمام تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود ليفربول أمام تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق ليفربول الانجليزي معركة جديدة مساء اليوم أمام تشيلسي في الجولة السابعة والثلاثين من البريميرليج، في ملعب الأنفيلد.

ومن المنتظر أن يحصل ليفربول على كأس الدوري الانجليزي لموسم 2019-2020 عقب نهاية اللقاء بعدما حسم الفريق اللقب في الايام الماضية.

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كيتا، فابينيو، فينالدوم.

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خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

فيما سيدخل تشيلسي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، زوما، روديجر، جيمس.

خط الوسط: جورجينو، كوفاسيتش، ألونسو.

خط الهجوم: ويليان، جيرو، بوليسيتش.