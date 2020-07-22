رياضة | ريال مدريد يخطط لضم إسماعيل بن ناصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لضم إسماعيل بن ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بدأ في التخطيط لفترة الانتقالات الصيفية التي سيسعى لاستغلالها من أجل التخلّص من بعض الأسماء التي لا يرغب فيها أبرزهم الويلزي جاريث بيل والكولومبي خامس رودريجيز والتعاقد مع لاعبين لبناء فريق منافس في الموسم المقبل.

وأفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن ريال مدريد الإسباني بدأ عملية البحث عن صفقات جديدة في سوق الانتقالات من أجل تدعيم خط الوسط تمهيدًا لرحيل بعض اللاعبين مع انتهاء الموسم.

وأوضح الموقع الإسباني أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع نجم خط وسط شاب لمرافقة كاسيميرو في المحور طوال الموسم.

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وأكد الموقع الإسباني أن الملكي حدد أربع خيارات على رأسهم جوليان فيجل نجم بنفيكا البرتغالي وأندريه زامبو أنجويسا نجم فولهام الإنجليزي ومارك روكا نجم إسبانيول الإسباني والجزائري إسماعيل بن ناصر نجم ميلان الإيطالي.

وألمح الموقع الإسباني أن الجزائري إسماعيل بن ناصر أثار اهتمام ريال مدريد في الفترة الأخيرة بعد أن نجح في صنع المفاجأة وحجز مكان أساسي في تشكيل ميلان الأساسي.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد يرغب في عقد صفقة محورية على الرغم من الأزمة الإقتصادية الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.