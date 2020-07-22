رياضة | الاتفاق السعودي: علاقتنا انتهت مع أزارو واللاعب عاد للمغرب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتفاق السعودي: علاقتنا انتهت مع أزارو واللاعب عاد للمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال خالد الناصر أمين عام نادي الاتفاق السعودي، إن إعارة وليد أزارو مهاجم الاهلي انتهت في 30 يونيو الماضي، وناديه تفاوض مع الأهلي لتمديد الإعارة.
في تصريحات لبرنامج «ملعب الصقر» عبر إذاعة راديو مصر،: "لم يتم الوصول إلى الاتفاق مع الأهلي ، رغم وجود مرونة من إدارة الأهلي وترحيبها بالأمر".
وأكمل: "لم يكن هناك اتفاق مع اللاعب، بسبب التزام النادي باتفاقات وحدود مالية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن أزارو صمم على طلباته المادية وطلب الحصول على عقده كما هو قبل جائحة كورونا".
وأردف: "كان هناك رغبة في تمديد الإعارة لنهاية الموسم خصوصا وأن الموسم يتبقى فيه 8 جولات، وفي خلال هذه الفترة كنا سنحدد موقفنا من شراء اللاعب".
وأتم: "العلاقة بين أزارو والاتفاق السعودي انتهت واللاعب غادر المملكة وعاد إلى المغرب".