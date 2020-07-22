رياضة | الاتفاق السعودي: علاقتنا انتهت مع أزارو واللاعب عاد للمغرب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتفاق السعودي: علاقتنا انتهت مع أزارو واللاعب عاد للمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد الناصر أمين عام نادي الاتفاق السعودي، إن إعارة وليد أزارو مهاجم الاهلي انتهت في 30 يونيو الماضي، وناديه تفاوض مع الأهلي لتمديد الإعارة.

في تصريحات لبرنامج «ملعب الصقر» عبر إذاعة راديو مصر،: "لم يتم الوصول إلى الاتفاق مع الأهلي ، رغم وجود مرونة من إدارة الأهلي وترحيبها بالأمر".

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وأكمل: "لم يكن هناك اتفاق مع اللاعب، بسبب التزام النادي باتفاقات وحدود مالية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن أزارو صمم على طلباته المادية وطلب الحصول على عقده كما هو قبل جائحة كورونا".

وأردف: "كان هناك رغبة في تمديد الإعارة لنهاية الموسم خصوصا وأن الموسم يتبقى فيه 8 جولات، وفي خلال هذه الفترة كنا سنحدد موقفنا من شراء اللاعب".

وأتم: "العلاقة بين أزارو والاتفاق السعودي انتهت واللاعب غادر المملكة وعاد إلى المغرب".