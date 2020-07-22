رياضة | الأهلي يقترب من حسم صفقة أسامة جلال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من حسم صفقة أسامة جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، مهمة حسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ويرغب النادى الأهلى وفايلر فى تدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان كل من باهر المحمدى لاعب الاسماعيلي والمنتخب الوطني الأول وأسامة جلال لاعب إنبي والمنتخب الأولمبي قد دخلوا فى حسابات النادى الأهلى للتعاقد مع واحد منهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

واقترب النادى الأهلى من التعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة أن هناك مطالب مادية كبري من الاسماعيلي من أجل رحيل باهر المحمدى.