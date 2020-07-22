شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطلب مسحة جديدة للاعبيه من اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجري عبدالظاهر السقا، مدير الكرة بالنادي المصري، اتصالاً هاتفياً مع الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة، لمطالبته بإجراء مسحة إضافية للاعبي المصري، بخلاف التي خضع لها اللاعبون مؤخراً.
وسادت حالة من القلق بين أعضاء الجهاز الفني، بعد ثبوت إصابة أحد عاملي غرف الملابس بالنادي المصري بفيروس كورونا.
ومن جانبه اكد طارق العشري، أن عامل غرف خلع الملابس، خالط جميع اللاعبين والأجهزة الفنية، وهو الأمر الذي أثار القلق لدي الجهاز الفني واللاعبين، ودفع المصري للمطالبة بمسحة إضافية.
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الوضع في مصر
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اصابات
88,402
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تعافي
28,924
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وفيات
4,352
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