شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل احتفالية افتتاح قناة الأهلي بعد التطوير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة قناة الأهلي تأجيل الاحتفالية التي كان من المقرر إقامتها، غدًا الخميس، والخاصة بالانطلاقة الجديدة للقناة بعد التطوير.
وقال مصدر في قناة الأهلي، إن الاحتفالية قد يتم إقامتها الأحد أو الإثنين المقبلين، من أجل وضع اللمسات النهائية الخاصة بتجهيز الاستوديوهات، فضلًا عن تواجد رئيس النادي محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة خارج القاهرة، وعدم قدرتهم على حضور الاحتفال.
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