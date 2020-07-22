شكرا لقرائتكم خبر عن خاص لـ«المصري اليوم».. سلبية المسحة الرابعة للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح والاطمئنان داخل معسكر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بعد تلقي الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، نتائج العينة الرابعة لفيروس كورونا التي أجراها الفريق والتى تأكدت سلبيتها لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والعمال والجهاز الطبي. وكانت الساعات القليلة الماضية قد شهدت حالة من الترقب داخل النادي لنتيجة المسحة الرابعة للاعبين والتى تأكدت سلبية للجميع اليوم الأربعاء. ويواصل الفريق تدريباته اليوم، بمران مسائي بعد تأكد سلبية العينات حيث رفض الجهازين الفني والطبي المغامرة باللاعبين بمران صباحي إلا بعد تأكد سلبية العينات وعدم وجود أي إصابات بالفريق. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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