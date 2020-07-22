شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يلغي معسكر شرم الشيخ بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي إنبي، إلغاء المعسكر المغلق للفريق بمدينة شرم الشيخ، والذي كان من المقرر إقامته الأسبوع المقبل، استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز.

وأبدى الجهاز الفني للفريق البترولي تخوفه من انتشار وكثرة إصابات فيروس كورونا بين اللاعبين في فرق الدوري.

وقال عبدالناصر محمد، مدير الكرة بإنبي، إن الجهاز الفني فضّل إلغاء المعسكر للحفاظ على أرواح وسلامة اللاعبين، خصوصًا بعد انتشار إصابات كورونا بشكل خطير في أندية أخرى.

وأكد مدير الكرة بالفريق البترولي أنه سيكتفي بمعسكر داخلي مفتوح في النادي، بدلًا من معسكر شرم الشيخ.