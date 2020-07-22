شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يلغي معسكر شرم الشيخ بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي إنبي، إلغاء المعسكر المغلق للفريق بمدينة شرم الشيخ، والذي كان من المقرر إقامته الأسبوع المقبل، استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز.
وأبدى الجهاز الفني للفريق البترولي تخوفه من انتشار وكثرة إصابات فيروس كورونا بين اللاعبين في فرق الدوري.
وقال عبدالناصر محمد، مدير الكرة بإنبي، إن الجهاز الفني فضّل إلغاء المعسكر للحفاظ على أرواح وسلامة اللاعبين، خصوصًا بعد انتشار إصابات كورونا بشكل خطير في أندية أخرى.
وأكد مدير الكرة بالفريق البترولي أنه سيكتفي بمعسكر داخلي مفتوح في النادي، بدلًا من معسكر شرم الشيخ.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
88,402
-
تعافي
28,924
-
وفيات
4,352
كانت هذه تفاصيل خبر إنبي يلغي معسكر شرم الشيخ بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.