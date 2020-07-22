شكرا لقرائتكم خبر عن فريق شباب «سلة» الزمالك يستعد لاستئناف بطوله الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق شباب كرة السلة بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الأربعاء بالملاعب المفتوحة، وهي عبارة عن عمل بعض القياسات للاعبين والتصويب على الحلقة والاحتكاك بالملعب، وطريقه الدفاع من الخصم، وذلك استعدادًا لاستئناف بطوله الجمهورية المقررة بأغسطس المقبل.

كما أشار الجهاز الفني بقياده أحمد شوكت، رئيس قطاع الناشئين، ومحمد أبوفريخة، المدير الفني للفريق، وأحمد همام، المدرب العام، إلى أن الفريق سيؤدي التدريبات البدنية بجانب التدريب المهاري والفني، ووضع الخطط التكتيكية لطريقه اللعب بداية من الأسبوع المقبل، وذلك بقياده كابتن نور، مدرب الأحمال، مع العلم بأن الفريق سيأخذ راحة من التدريبات يوم الجمعة من كل أسبوع.