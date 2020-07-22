شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يلتقي بمجموعة من الكيانات الشبابية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مجموعة من شباب المحافظات وبعض أصحاب المبادرات الشبابية، وذلك بديوان عام الوزارة، ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التي يعقدها الوزير بطوائف مختلفة من الشباب من مختلف المحافظات ومختلف الكيانات الشبابية.

واستمع وزير الشباب والرياضة لمقترحات الشباب وآرائهم، وناقش التحديات والمعوقات التي تواجههم، مؤكداً أن الشباب هم الترس الأهم في تنمية المجتمع.

كما اطلع الدكتور أشرف صبحي على المبادرات التي يرغب الشباب في تنفيذها من خلال وزارة الشباب والرياضة، وتضمنت المبادرات الشبابية اليى تم استعراضها خلال اللقاء مبادرات تنموية ومجتمعية وثقافية، ومبادرات تتعلق بتنمية قدرات الشباب، وسيتم تفعيلها في العديد من قرى ومدن محافظات الجمهورية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بتلك المبادرات الهادفة التي ستسهم في تنشيط العمل الشبابي، وتحفز الشباب على المسؤولية المجتمعية.

وأضاف أن تلك اللقاءات مستمرة وبشكل يومي مع العديد من الكيانات والمنتديات الشبابية، بما يسهم في تطوير المشروعات والبرامج والأنشطة الشبابية التي يتم تنفيذها من خلال الوزارة من واقع تطلعات ومتطلبات الشباب.

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