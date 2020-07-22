شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية لسيدات «الطائرة» في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، تدريباتهم مساء اليوم الأربعاء، تحت قيادة إيهاب محمد على، بعد فترة توقف دامت لقرابة 4 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد بدني قوى لتجهيز اللاعبات بصورة سريعة، تحت إشراف مدرب الأحمال إبراهيم بدر.

وأكد ابراهيم بدر أن البرنامج التأهيلي الخاص باللاعبات يسير بشكل جيد، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري المصري للطائرة.

وأشار «بدر» إلى أن الفريق يخضع بصفة مستمرة لعمل قياسات بدنية للاعبات، للوقوف على مستوى اللياقة قبل خوض التدريبات، والتأكد من جدوى البرنامج التدريبي الذي تم وضعه للفريق خلال الأيام الحالية.