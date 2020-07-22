شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية لفريق كرة اليد سيدات بالزمالك قبل المران والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك تدريباتهم مساء اليوم الأربعاء، تحت قيادة قاسم إبراهيم، المدير الفني، بالملعب المفتوح بمقر النادي.
وتعود اللاعبات للتدريبات عقب الراحة التي حصلن عليها من المران، أمس الثلاثاء.
ويحرص الجهاز الفني للفريق على عقد جلسة فنية قبل بدء التدريبات يوميًا، لمناقشة بعض التعليمات الفنية للمرحلة القادمة استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري.
ويؤدي فريق اليد سيدات تدريباتهم وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابة أي فرد من المنظومة بفيروس كورونا.
ويهدف الجهاز الفني للوصول إلى المعدلات الفنية والبدنية اللازمة لخوض باقي منافسات بطولة الدوري يد سيدات.
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