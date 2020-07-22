شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تأجيل موعد استئناف الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز المقرر له 6 أغسطس المقبل، لمدة أسبوع.
وأكد مصدر مسؤول باللجنة الخماسية لـ«المصري اليوم»، أن سبب التأجيل سيكون بسبب ظهور العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا ببعض الأندية خلال الساعات الأخيرة، على رأسها 18 حالة بنادي الإنتاج الحربي، ومحمد كوفي بنادي سموحة، وعامل مهام بالنادي المصري.
وأشار المصدر، إلى أنه في حالة ثبوت إيجابية هذه العينات يجب عزل اللاعبين لمدة لا تقل عن 10 أيام مما سيؤثر على استعدادت الأندية لاستئناف المسابقة.
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