شكرا لقرائتكم أيمن المزين : طنطا سيدخل معسكر مغلق لنهاية الدوري فى برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ايمن المزين المدير الفنى لطنطا أن فريقه سوف يدخل معسكر مغلق ببرج العرب بالاسكندرية لنهاية بطولة الدوري للسيطرة على وباء كورونا ، وقال المزين فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو عبر أذاعة أون سبورت:"نتيجة مسحة كورونا الخامسة جاءت سلبية لطنطا لنستمر على عدم تواجد حالات منذ المسحة الثالثة منذ أن تلقينا صدمة فى المسحة الاولى والثانية بظهور سبع حالات".

ويضيف المزين:"الفرق واللاعبين كانوا خايفين مننا وكنت فقدت السيطرة على اللاعبين ابناء طنطا فى الفريق لعودتهم لمنازلهم بخلاف اللاعبين المغتربين ، لذا قررنا دخول معسكر مغلق لنهاية الموسم ببرج العرب للسيطرة على هذا الوباء اللعين ".

اتفق مسئولو نادى طنطا مع المهاجم السنغالى الحسن ضيوف على فسخ التعاقد بينهما بالتراضى، بعد الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالفسخ دون تضرر أى من الطرفين، وغادر اللاعب السنغالى معسكر أبناء السيد البدوى المقام حاليا فى برج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

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جاء فسخ التعاقد دون أن يفصح أى من الطرفين عن أسباب إنهاء العلاقة بينهما، وإن كانت الأزمة المالية التى يمر بها طنطا لها دور كبير فى فسخ التعاقد فى ظل عدم حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة.

وكان مجلس إدارة طنطا، برئاسة فايز عريبى، قرر من قبل فسخ التعاقد مع الثنائى الأفريقى تاديو لوانجا وماريو بيرنارد نظرا لعدم الحاجة لجهودهما بناء على رغبة أيمن المزين المدير الفنى لأبناء السيد البدوى، الذى لم يستعن بالثنائى خلال الفترة الماضية، بالإضافة لرغبة الإدارة فى تقليص عدد المحترفين.

وأكد أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، أن رحيل الثنائى الأفريقى تاديو لوانجا وماريو بيرنارد لا يوثر على أداء الفريق فى المباريات المتبقية من بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، خاصة أنه يملك البديل الأفضل فى هذه المراكز وسيعمل على تجهيز اللاعبين بالصورة الأفضل فى المرحلة المقبلة، حيث يتواجد أبناء السيد البدوى بمعسكر مغلق فى برج العرب بالإسكندرية لنهاية منافسات بطولة الدورى.