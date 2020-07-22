شكرا لقرائتكم العشرى يستدعى حارس فريق الشباب بالمصرى بعد إصابة شحاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استدعاء عمرو البغدادي حارس مرمى فريق الشباب بالنادي للإنضمام للمعسكر المغلق المقام حاليًا ببرج العرب.

يأتي هذا القرار بعد إصابة الحارس محمد شحاته في مباراة المصري وطلائع الجيش الودية التي جرت أمس على ستاد برج العرب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ، وهي الإصابة التي تم تشخيصها مبدئيًا من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور شادي السعدني على أنها تمزق في الرباط الداخلي للركبة مع الاشتباه في قطع بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة.

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الجدير بالذكر أن الحارس عمرو البغدادي والبالغ من العمر عشرين عامًا كان قد سبق له الانضمام لمنتخب مصر للناشئين خلال السنوات الماضية، كما تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول لمرات عديدة على مدار الفترة الماضية ، حيث شارك في العديد من المباريات الودية للفريق.

من ناحية أخرى يسابق مسئولو المصرى البورسعيدى الزمن من أجل إجراء مسحة طبية خامسة للوقاية من وباء كورونا المستجد للإطمئنان على اللاعبين بعد ثبوت حالة إيجابية بالأمس فى معسكر الفريق من أحد مسئولى المهمات وهو ما أصاب اللاعبين بالذعر والقلق خاصة وأن الشخص كان مخالطا لهم بشكل مستمر .

واجرى عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى مكالمة هاتفية بوليد العطار المدير التنفيذى لإتحاد الكرة يطالبه بسرعة إجراء المسحة الطبية الخامسة غدا الخميس للإطمئنان على اللاعبين قبل عودتهم لأسرهم وذويهم ، وهو ما تفهمه الأخير مؤكدا له أنه سيقوم بمخاطبة محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لضبط الامور فى ظل ظهور اكثر من حالة فى بعض الأندية .