شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد فتحى لاعب كرة يد ويراوغ على معلول فى تدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن مراوغات كرة القدم، تحول أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق الكروى للنادى الأهلى، الذى سينضم لصفوف بيراميدز بنهاية الموسم الحالى، إلى لاعب كرة يد، خلال التدريبات الجماعية للمارد الأحمر التى تقام على ملعب مختار التتش، فى إطار خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

ونشر فتحى، عبر استورى صفحته الرسمية على إنستجرام، صورًا خلال مراوغته للدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق، حيث أمسك الجوكر بالكرة وحاول أن يمررها من فوق رأس معلول، وسط ابتسامات اللاعبان. Advertisements



وتسود حالة من الترقب داخل النادى الأهلى خوفاً من إلغاء مباراة سموحة الودية المقرر لها بعد غد الجمعة، باستاد التتش بسبب "هوجة" كورونا التى ظهرت خلال الساعات الماضية فى عدة أندية محلية أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة إصابة فيه وكذلك طلائع الجيش الذى أصيب مهاجمه عمرو جمال المُعار من الأهلى بكورونا فضلاً عن ظهور حالتين فى فريق سموحة أحدهما البوركينابى محمد كوفى، ويتواصل مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى سموحة من أجل الأطمئنان على الودية المرتقبة بينهما وإتخاذ الإجراءات الأحترازية المشددة التى تضمن سلامة الجميع في الفريقين.

فى سياق متصل نصح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، بتقليل عدد الوديات بين فرق الدوري خلال الفترة الحالية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو نشر العدوى، حيث قال فى تصريحات تليفزيونية "يجب تقليل الوديات قدر الإمكان وكذلك تقليل الحاضرين في المباريات تفاديا لازدياد الحالات المصابة".

وتابع أن اتحاد الكرة أوضح للفرق ضمن الإجراءات الاحترازية حجز دور واحد فى الفندق الذي يستضيف معسكر الفريق وتقليل عدد من يتعامل معهم الفريق قدر الإمكان ، مضيفا أن الأعداد انخفضت بشكل عام في مصر مؤخرًا بسبب الالتزام لكن التهاون سيؤدي للكثير من الأضرار.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة استمرار إصابات لاعبي الإنتاج الحربي بهذا العدد الكبير من إصابات كورونا فقد يتم تأجيل أولي مبارياته فى الجولة الـ18 للدوري و التى ستنطلق يوم 13 أو 14 اغسطس المقبل عقب إنتهاء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 12 و 13 من نفس الشهر.

واستقر اتحاد الكرة على استئناف مباريات الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020 يوم 6 أغسطس بمباراة الزمالك أمام المصري ثم الأهلي أمام إنبي يوم 7 أغسطس على أن يلعب الزمالك مباراته الثانية من المؤجلات أمام الاتحاد السكندري يوم 10 أغسطس