شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتابع فايلر موسم صفقات الأهلى فى ميركاتو الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، إدارة النادى أنه لا يشغل نفسه حالياً بانتقالات الصيف ولا ضم لاعبين أجانب أو محليين، لأن تركيزه الحالى مُنصب على الاستعداد الجيد لبطولتى الدورى التى سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل ونصف نهائى دورى أبطال أفريقيا التى سيواجه فيها الأهلى الوداد المغربى، ورغم ترشيح عدد كبير من اللاعبين للقلعة الحمراء مؤخراً، أمثال موليكا مهاجم مازيمبى الكونغولى والأورجويانى سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى، إلا أن المدرب السويسرى أكد للإدارة الحمراء أنه لا يشغل باله حالياً بهذه الأمور لأن الأهم بالنسبة له حالياً الاستعداد للدورى وكذلك أفريقيا.

من ناحية أخرى، تسود حالة من الترقب داخل النادى الأهلى خوفاً من إلغاء مباراة سموحة الودية المقرر لها بعد غد الجمعة، باستاد التتش بسبب "هوجة" كورونا التى ظهرت خلال الساعات الماضية فى عدة أندية محلية، أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة إصابة فيه، وكذلك طلائع الجيش الذى أصيب مهاجمه عمرو جمال المُعار من الأهلى بكورونا فضلاً عن ظهور حالتين فى فريق سموحة إحداهما البوركينابى محمد كوفى.

ويتواصل مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى سموحة من أجل الأطمئنان على الودية المرتقبة بينهما واتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة التى تضمن سلامة الجميع فى الفريقين.