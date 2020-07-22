شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكتفى بتدريب مسائى بدلا من "تراى ماتش" بعد إلغاء ودية الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك تدريباته فى السادسة مساءً بمقر الإقامة بمدينة برج العرب، فى إطار استعداداته لاستئناف النشاط الكروى عقب فترة توقف بسبب تفشى فيروس كورونا، جاء ذلك عقب الغاء ودية طلائع الجيش التى كانت مقرراً لها فى الخامسة مساءً بملعب برج العرب.

ورفض كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، استبدال المباراة الودية التى كانت مقررا لها فى الخامسة مساءً أمام طلائع الجيش بخوض تدريبات جماعية بدلاً من "تراى ماتش"، خاصة أن الفريق سيخوض ودية قوية مساء غد، ويستعد الفريق الكروى الأول بالزمالك لخوض مباراته الودية الأخيرة أمام بيراميدز بمعسكر الفريق المقام حالياً فى برج العرب، غدًا حيث يسعى الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تحقيق الاستفادة القصوى من التدريبات الحالية.

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ويركز الجهاز الفنى للزمالك على الجوانب الفنية والخططية التى سيتم تطبيقها فى المباراة الودية المقبلة ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالى بمدينة برج العرب تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للقلعة البيضاء استعداداً لخوض منافسات دورى أبطال أفريقيا التى ينتظر مواجهة الرجاء المغربى فيها بالدور نصف النهائى.‎

فيما قرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك نقل مواجهة وادى دجلة الودية التى ستقام يوم 26 من شهر يوليو الجارى من ملعب النادى إلى أحد ملاعب فنادق مدينة السادس من أكتوبر، حيث سيشهد مقر نادى الزمالك انعقاد الجمعية العمومية العادية التى ستقام على مدار يومى 26 و 27 من شهر يوليو الجارى، وتم الاتفاق على الموعد خلال اجتماع مجلس القلعة البيضاء حيث تأتى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النادى، وخطة أعمال مجلس إدارة النادى للعام المالى المقبل، وتقرير مجلس الادارة، وتنص لائحة قلعة ميت عقبة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى قبل انعقادها بـ 15 يومًا.

ويتواجد الزمالك حاليا فى معسكر مغلقا بمدينة برج العرب حيث انطلق يوم الخميس قبل الماضى وينتهى غدا الخميس، وذلك ضمن استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف بطولة الدورى الممتاز التى سيخوض الفريق الأبيض فى مستهل عودتها مواجهة المصرى البورسعيدى، وذلك يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، التى تأتى بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا حيث يخوض الفريق الأبيض استعداداته لتلك المواجهة من خلال خوض مجموعة من المباريات الودية.