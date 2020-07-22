شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: اتجاه فى اتحاد الكرة لإقامة الموسم الجديد للدورى من دور واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، أن هناك اتجاهاً داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم حول إقامة الموسم الجديد من دور واحد فقط، فى حال تأزم الموقف بسبب انتشار وباء كورونا المستجد. وقال أحمد حسن فى تصريحات إذاعية عبر برنامجه "ملعب الصقر"، الذى يقدمه على إذاعة راديو مصر، إن وباء كورونا لن ينتهى ولكن يجب التعايش معه بحذر فى الفترة المقبلة.

وأضاف الصقر، إقامة الموسم الجديد من دور واحد سيكون قمة الفشل، وأمر لا فائدة منه للكرة المصرية.

فى سياق متصل، أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه ليس هناك نية لتأجيل مسابقة الدورى أو إلغاء البطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت "الدورى سيعود والحالات المصابة سيتم عزلها، كلنا حريصون على سلامة الجميع لكن ليس هناك نية لتأجيل انطلاق المسابقة أو الغائها، وإنما هناك توجه لتشديد الإجراءات الاحترازية فى الفترة المقبلة لتخفيض أعداد الإصابات بين أندية الدورى بعد واقعة الإنتاج الحربى، وقال محمد سلطان "سوف نجرى مسحة كورونا لـ 22 فردا كانوا فى معسكر الإنتاج الحربى بشرم الشيخ، وذلك الجمعة المقبل للاطمئنان على سلامة الجميع، وحال سلبية جميع الحالات سوف يستكمل المتعافون تدريباتهم بشكل عادى، ثم يخضع المصابون للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج ثم تعاد لهم المسحة بعد عشرة أيام وفى حالة سلبية المسحة سوف ينتظمون مع زملائهم فى التدريبات بشكل طبيعى".

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ويضيف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: "إجراء مسحة كورونا لا يعفى الجميع من الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى كل تحركاتهم والالتزام بالإرشادات الطبية التى وضعتها اللجنة لضمان الخروج من الازمة بشكل سريع".

وأضاف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة خلال تصريحاته ببرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أنه يطالب جميع لاعبى الإنتاج بعزل أنفسهم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحين إجراء مسحة طبية أخرى خلال الساعات المقبلة، ثم إجراء مسحة طبية أخرى بعد 10 أيام للتأكد من سلامتهم.

وتابع محمد سلطان أن الـ 18 حالة التى ظهرت فى الإنتاج الحربى، لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، متوقعًا أن يكون تم الإفراط فى التعامل داخل المعسكر مع عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة، لافتًا إلى أن تلك الحالات ستحصل على راحة لمدة 10 أيام، قبل السماح لهم بالعودة للتدريبات، مشيرًا إلى أنه تواصل مع مسئولى الجبلاية لاتخاذ إجراءات استثنائية بشأن مبارياتهم فى الدورى.