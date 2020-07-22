شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة الكاراتيه عن سبب الفزع من مسحة كورونا: "بخاف من الحقن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ياسمين حمدى، لاعبة منتخب الكاراتيه، عن سبب خوفها وفزعها خلال خضوعها لتحليل مسحة كورونا، التى خضع لها لاعبو المنتخب بمقر الاتحاد، للاطمئنان على سلامتهم قبل بدء النشاط الرياضى واستئناف التدريبات، وفقا للمواعيد التى حددتها وزارة الشباب والرياضة طبقا لطبيعة كل لعبة وتصنيفها من حيث درجة التلامس.

وقالت اللاعبة فى تصريح لليوم السابع، إنها كانت قلقة فى ظل خوفها من الحقن مضيفة، "بخاف من الحقن"، وهو ما ظهر على ملامح وجهها خلال سحب التحاليل منها .

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وخضع لاعبو منتخب الكاراتيه لمسحة كورونا وذلك بمقر الاتحاد، قبل عودة التدريبات واستئناف نشاط اللعبة، اطمئنانا على سلامة اللاعبين وصحتهم، وقرر الاتحاد عدم السماح لأى لاعب أو لاعبة بالمشاركة فى التدريبات إلا بعد الخضوع للمسحة، وإثبات خلوهم من الفيروس، حرصا على سلامتهم وسلامة المحيطين والمخالطين لهم.

وطلب اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، من مسئولى الهيئات الرياضية، سواء أندية أو مراكز شباب، بإجراء مسحتى كورونا للاعبين المقرر مشاركتهم فى بطولة الدورى الممتاز رجال وآنسات، على مستوى مسابقات الكوميتيه، والمقرر إقامة الأسبوع النهائى منها من 20 إلى 22 أغسطس المقبل بالصالة المكشوفة بطلائع الجيش طبقا للإجراءات الاحترازية المحددة من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية ووزارة الشباب.

وأرسل الاتحاد خطابا إلى الهيئات يطلب فيه استيفاء استمارات لياقة اللاعبين طبيا واستبيان الحالة الصحية عن الفترة السابقة مع موافقة أولياء الأمور، على أن تقوم الهيئة بعمل مسحتين للفريق المشارك باسمها والجهاز الفنى والإدارى والطبى بينهما أسبوع.