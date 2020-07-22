شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حسام غالى بصحبة زوجته أثناء تناول الإفطار على شاطئ البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حسام غالى، نجم الأهلى السابق ومدير الكرة الحالى بنادى الجونة، صورة مع زوجته عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" خلال الاستجمام بتناول وجبة الإفطار على شاطئ البحر فى أحد الفنادق بالغردقة، حيث يتواجد فريق الجونة لخوض تدريباته الجماعية فى إطار الاستعداد لاستئناف النشاط الرياضى وعودة الدورى المصرى والمقرر له 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.



حسام غالى وزوجته

وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

حصل غالى مع الأهلى على 13 بطولة، هى الدورى المصرى 2010/2011 - 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018، كأس السوبر المصرى 2010 - 2014 – 2015، كأس مصر 2003- 2017، دورى أبطال أفريقيا2001 – 2012، كأس الكونفدرالية 2014، كأس السوبر الإفريقى 2002

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وأعلن كابيتانو القلعة الحمراء قرار اعتزال الساحرة المستديرة بشكل رسمى فى 23 أبريل 2018 بمؤتمر صحفى عقده بمقر القلعة الحمراء وانهمرت الدموع من عينيه قائلا، "عايز ارتاح".

وقال حسام غالى باكياً، "يشهد الله أننى لم أقصر أو أتخاذل فى حق الأهلى، وأتمنى أن يكون جمهور القلعة الحمراء راضيا عنى، لحظة صعبة ولكنها سنة الحياة، أدعوكم لمباراة اعتزالى وأتشرف بحضوركم وفخور بانتمائى لهذا الصرح الكبير".

ولعب حسام غالى من بداية اللقاء وغادر فى الدقيقة 76، ولعب على حسابه صلاح محسن الذى سجل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 83، ووجه غالى تحية الوداع للجماهير فى آخر مباراة له بالملاعب، كما قام بتحية زملائه بأرض الملعب وكذلك الجهاز الفنى والإدارى والطبي.