شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يكشف كواليس حصول الشناوى على 8 ملايين جنيه من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، ضرورة استكمال الموسم الجارى رغم تزايد أعداد الإصابات بكورونا فى الأندية المصرية، وقال "الصقر" فى برنامجه الإذاعى "ملعب الصقر"، إنه يؤيد استئناف الموسم الجارى لأن فيروس كورونا لن ينتهى ويجب أن نتعايش معه ولكن مع مزيد من الحذر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الصقر"، متحدثاً عن عقوبة أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، "كنت موجوداً أثناء تفاوض الشناوى مع بيراميدز بصفتى مديرا للكرة، وأحمد الشناوى حصل على أكثر من 8 ملايينجنيه، والشناوى كان جدد للزمالك وحصل على مقدم عقد، وعندما تفاوض مع بيراميدز دفع النادى مبلغاً كبيراً جداً للزمالك".

وأوضح حسن أن الشناوى رأى أن المبلغ الذى حصل عليه من الزمالك حقه، خاصة أن الأبيض استفاد منه مادياً، ولكن أعتقد أن لجنة شئون اللاعبين حاولت أن تجد حلا دبلوماسيا بين الطرفين.

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وأصدر اتحاد الكرة حكماً لصالح نادى الزمالك فى القضية المقدمة ضد أحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأبيض السابق وبيراميدز الحالى، حيث ألزمت لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية الحارس برد مبلغ 8 ملايين جنيه إلى نادى الزمالك مع إيقافه لحين سداد تلك القيمة المالية.

وتقدم مسئولو الزمالك بشكوى ضد الشناوى، بسبب تلك الأموال التى حصل عليها قبل انتقاله إلى بيراميدز، حيث طالبت الإدارة البيضاء الحارس بردها لكونها مقدم تعاقده الجديد.

وينفرد ”الخليج 365” بنشر صورة ضوئية من الحكم الذى صدر لصالح قلعة ميت عقبة من جانب لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

وشارك الحارس صاحب الـ 29 عامًا، فى 1260 دقيقة فقط مع فريقه فى الموسم الحالى، فى بطولة الدورى والكونفدرالية وكأس مصر حيث جاءت مشاركاته فى الكونفدرالية الأفريقية شارك الشناوى فى 7 مباريات بواقع 630 دقيقة، وجلس على مقاعد البدلاء فى 5، واستقبلت شباكه فى المباريات السبع 4 أهداف، وخرج بثلاث مواجهات "كلين شيت" بشباك نظيفة، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.