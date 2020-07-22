شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يعلن خوض انتخابات اتحاد الكرة.. ويكشف سبب عدم انتظام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصرى لكرة القدم، نيته خوض انتخابات اتحاد الكرة المرتقبة، وقال عامر عبر برنامج "ملعب الصقر" الذى يقدمه أحمد حسن عبر إذاعة راديو مصر، "سأخوض الانتخابات القادمة فى اتحاد الكرة فى قائمة هانى أبو ريدة، إذا خاض الانتخابات، لأنه بالنسبة لى أخ أكبر، لأننى قريب من إدارة الكرة وأعلم المجهود الذى قدمه أبو ريدة للكرة المصرية محلياً وأفريقياً، وجود هانى أبو ريدة منذ 2010 حل أزمات عديدة".

وأضاف عامر حسين متحدثاً عن سبب عدم انتظام الدوري، "الاتحاد الأوروبى هو الوحيد المنتظم ويساعده على ذلك التوزيع الجغرافي، ولكن لدينا الوضع مختلف أكبر ناديين فى أفريقيا ليس لديهما ملعب خاص، و6 فرق تلعب على بتروسبورت.

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وتابع حسين، قراراتنا كلها كانت متأخرة خلال فترة التوقف، كان يجب أن يكون القرار أسرع على أقل تقدير فى شهر أبريل، لأن كل المؤشرات أكدت أن كورونا باقى ومكمل، ولذلك تأخر القرار أدى لدخول الأندية فى تحديات مع بعضها وشعورهم بأن القرار يجامل نادى ويظلم آخر.

وأشار رئيس لجنة المسابقات السابق إلى أن انتهاء الموسم الجارى فى أكتوبر صعب، ولا أستطيع تقييم اللجنة الخماسية فى الوقت الحالي، فهناك الكثير من كواليس القرارات لا نعرفها، ولكن بعد انتهاء تلك الفترة يمكننا الحكم عليهم.

فى سياق آخر، أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه ليس هناك نية لتأجيل مسابقة الدورى أو إلغاء البطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت "الدورى سيعود والحالات المصابة سيتم عزلها، كلنا حريصون على سلامة الجميع لكن ليس هناك نية لتأجيل انطلاق المسابقة أو الغائها، وإنما هناك توجه لتشديد الإجراءات الاحترازية فى الفترة المقبلة لتخفيض أعداد الإصابات بين أندية الدورى بعد واقعة الإنتاج الحربى، وقال محمد سلطان "سوف نجرى مسحة كورونا لـ 22 فردا كانوا فى معسكر الإنتاج الحربى بشرم الشيخ، وذلك الجمعة المقبل للاطمئنان على سلامة الجميع، وحال سلبية جميع الحالات سوف يستكمل المتعافون تدريباتهم بشكل عادى، ثم يخضع المصابون للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج ثم تعاد لهم المسحة بعد عشرة أيام وفى حالة سلبية المسحة سوف ينتظمون مع زملائهم فى التدريبات بشكل طبيعى".