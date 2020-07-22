شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. على ماهر نجم الأهلى: أعشق السمك وبحب العندليب وبشجع برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين أو المدربين أو الإعلاميين، هذا الجانب يتجرد فيه كل شخص من البطولات والألقاب التى تحققت على يديه، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو على ماهر نجم الأهلى السابق والمدير الفنى للعديد من أندية الدورى.

برز اسم على ماهر على الساحة الرياضية كمدير فنى خلال الأعوام القليلة الماضية واستطاع فى وقت قياسى فرض اسمه كأحد أفضل المدربين بالدورى بسبب شخصيته وقوة نتائجه حيث بدأ مع الأسيوطى سبورت واستطاع تحقيق نتائج رائعة وإقصاء الأهلى من دور الـ16 لبطولة كأس مصر ثم العمل مع سموحه وأخيرا إنبى.

* ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم؟

الكرة كل حياتي فحتى هوايتي هى ممارسة الكرة الخماسية

* ما هى الأكلة التى تفضلها؟

أعشق الأسماك

* من نجمك المفضل؟

أتذوق الفن بكل أشكاله

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* من مطربك المفضل؟

عبد الحليم حافظ

* لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون أيه؟

ضابط شرطة

* بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

* ما هى أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

بحب السفر وسافرت الكثير من الدول ولكن تظل مصر أم الدنيا.

* من هو لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

ميسي

* ما هو النادي الذى تشجعه عالميا؟ برشلونة.