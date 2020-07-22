شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين إيهاب عبد الرحمن وألعاب القوى لوضع خطة الاستعداد للبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواصل مسئولو اتحاد ألعاب القوى مع إيهاب عبد الرحمن، لاعب المنتخب، والمقرر أن يشارك مع اللاعبين فى التدريبات التى انطلقت باستاد القاهرة لمنافسات الرمى والمركز الأولمبى لتدريبات الجرى، خاصة أن اللاعب يتدرب فى الشرقية، ولديه مدرب خاص له، بالإضافة إلى المدرب الألمانى الذى توفره الشركة الراعية للاعب .

ومن المقرر عقد جلسة مع اللاعب ومدربه لوضع خطة الإعداد والتعرف على خطة البطولات المؤهلة، فى ظل فترة الإيقاف التى تعرض لها اللاعب و التى وصت إلى 4 سنوات بسبب المنشطات، و هو ما حرمه من المشاركة بأولمبياد ريو دى جانيرو 2016 .

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وأسفرت نتيجة المسحة الأولى التى خضع لها لاعبو منتخب ألعاب القوى عن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا، بمنافسات الجرى، حيث أكد سيف شاهين رئيس الاتحاد أن التحاليل أثبتت أن اللاعبين الأربعة كانوا مصابون بالفيروس وفى مرحلة النقاهة، لذلك سيتم استبعادهم من التدريبات لحين خضوعهم لتحاليل وأشعة على القلب، للتأكد من قدرتهم على ممارسة اللعبة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الجرى يحتاج الى مجهود وهو ما قد يؤثر على القلب، ورفض رئيس الاتحاد الإفصاح عن اسماء اللاعبين الأربعة.

خضع لاعبو منتخب ألعاب القوى لتحاليل مسحة كورونا، وأيضا تحاليل دم كاملة، للاطمئنان على سلامة وصحة اللاعبين قبل استئناف النشاط الرياضى، وبدء التدريبات والدخول فى معسكر بالمركز الأولمبى أو استاد القاهرة، استعدادا للبطولات الأفريقية والدولية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، و وصل عدد اللاعبين الذين خضعوا للتحاليل 17 لاعبا ولاعبة، وهو المرشحون بقوة للتأهل للأولمبياد من خلال البطولات المقبلة.