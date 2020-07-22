شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنتاج: لدينا 15 لاعبا مصابا بكورونا و3 بالجهاز الفنى.. وعروض عامر "كلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، أن الـ 18 حالة المصابة فى فريق الإنتاج الحربى عبارة عن 15 لاعباً و3 من أعضاء الجهاز الفني، وقال عامر فى تصريحات إذاعية لبرنامج ملعب الصقر الذى يقدمه أحمد حسن نجم المنتخب السابق على إذاعة راديو مصر، "بناءً على المسحات التى سنخضع لها سنحدد موقفنا ونتواصل مع اللجنة الخماسية والموقف ليس بأيدينا".

وأضاف عامر، "فى فترة توقف النشاط سمعنا عن عدد من العروض لعامر عامر من جانب بعض الوكلاء ولكن لم يصلنا عرض رسمى، وأى عرض يصلنا سنناقشه مع الجهاز الفنى لمعرفة إذا كان مفيداً للنادى واللاعب".

فى سياق متصل، أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إيقاف تدريبات ناديه لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا السادسة التى يجريها الجمعة المقبل بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فردا بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه حال استمرار إصابات لاعبى الإنتاج الحربى بهذا العدد الكبير من إصابات كورونا فقد يتم تأجيل أولى مبارياته فى الجولة الـ18 للدورى، والتى ستنطلق يوم 13 أو 14 أغسطس المقبل عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 12 و13 من نفس الشهر.

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وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن الحالات المصابة بفيروس كورونا بالإنتاج تحتاج لراحة سلبية بين 10 إلى 15 يوما بدون تدريب مما يؤثر على لياقتهم وبالتالى سنتابع الموقف عقب إجراء المسحة المقبلة، وبعدها سيتم تحديد الموقف النهائى لمباريات فريق الإنتاج فى الدوري، خاصة أن أول مباراة لهم ستكون يوم 13 أو 14 أغسطس.

واستقر اتحاد الكرة على استئناف مباريات الدورى الممتاز للموسم الجارى 2019 – 2020 يوم 6 أغسطس بمباراة الزمالك أمام المصرى ثم الأهلى أمام إنبى يوم 7 أغسطس، على أن يلعب الزمالك مباراته الثانية من المؤجلات أمام الاتحاد السكندرى يوم 10 أغسطس.

وأكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه تم اكتشاف 18 حالة مصابة بكورونا داخل فريق الانتاج الحربى بعد خضوعهم للمسحات.