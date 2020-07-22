شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. كورونا يغزو أندية الإيجيبشن ليج بـ 59 حالة.. والإنتاج فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من القلق على الأندية المصرية في الساعات الأخيرة، بسبب التزايد الملحوظ لأعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد والذي كشف عن توسع دائرة الإصابة بالوباء العالمي، بعد تهاون بعض الفرق في تطبيق الإجراءات الاحترازية عقب دخولها في معسكرات إعداد تمهيداً لاستئناف الموسم الجارى المقرر عودته يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف استمرت لـ 147 يوماً منذ مارس الماضي.

من جانبه، أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه ليس هناك نية لتأجيل مسابقة الدورى أو إلغاء البطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا، وقال سلطان "الدورى سيعود والحالات المصابة سيتم عزلها، كلنا حريصون على سلامة الجميع لكن ليس هناك نية لتأجيل انطلاق المسابقة أو إلغائها، وإنما هناك توجه لتشديد الإجراءات الاحترازية فى الفترة المقبلة لتخفيض أعداد الإصابات بين أندية الدورى بعد واقعة الإنتاج الحربى".

خريطة كورونا توسعت دائرتها على الأندية المصرية لتضم الآتي..

ـ الإنتاج الحربي: 18 حالة

ـ سموحة: حالتان

ـ المقاولون: حالة لعامل وتم عزله

ـ أسوان: حالتان وتم شفاؤهما

ـ الإسماعيلي: 6 حالات

ـ طلائع الجيش: حالتان

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ـ الإسماعيلي: 5 حالات وتم شفاء حالتين

ـ الزمالك: 5 حالات تم شفاؤهم

ـ وادي دجلة: 4 حالات وتم شفاء حالة واحدة

ـ الاتحاد السكندرى: حالتان تم شفاؤهم

ـ طنطا: 7 حالات

ـ حرس الحدود: 4 حالات

ـ المصري: حالة واحدة

ـ الأهلي، نادي مصر، إنبي، مصر المقاصة، بيراميدز: لا يوجد