الامارات | هيندرسون يرحب باستلام كأس الدوري الإنجليزي من أيقونة ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن هيندرسون يرحب باستلام كأس الدوري الإنجليزي من أيقونة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال جوردان هيندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إن استلام كأس بطولة الدوري الإنجليزي من سير كيني دالجليش أسطورة ليفربول في وقت لاحق من اليوم الأربعاء سيكون أمرا له طابع خاص للغاية.

ويلتقي ليفربول فريق تشيلسي اليوم في آخر مباراة لليفربول على ملعبه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم حيث سيتم تسليم كأس البطولة للفريق في احتفالية خاصة على ملعب "آنفيلد" عقب انتهاء المباراة رغم عدم حضور الجماهير.

وكان ليفربول حسم لقب المسابقة قبل أسابيع وذلك قبل سبع مراحل كاملة من نهاية المسابقة ليكون أول لقب للفريق في المسابقة منذ ثلاثة عقود ، وبالتحديد منذ 1990 عندما كان دالجليش لاعبا ومدربا للفريق في آن واحد.

وقال هيندرسون، في تصريحات إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" : "إنه (دالجليش) أيقونة في نادي ليفربول لكرة القدم. شخص رائع نحبه جميعا".

وكان دالجليش تولى تدريب ليفربول لولاية ثانية في 2011 خلفا للمدرب روي هودجسون.

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وكان دالجليش مسؤولا عن تعاقد ليفربول مع هيندرسون قادما من سندرلاند الإنجليزي عندما كان اللاعب لا يزال في الحادية والعشرين من عمره.

وقال الإنجليزي الدولي هيندرسون، الذي يغيب عن مباراة اليوم بسبب الإصابة في الركبة ، إن انتقاله لصفوف ليفربول قوبل بالتشكيك والجدل من كثيرين.

وأضاف: "في النهاية ، سيتم انتقادك ، سواء كان ذلك في الماضي أو الآن أو في المستقبل كلاعب كرة قدم".

وإلى جانب فوزه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، توج هيندرسون مع ليفربول بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في العام الماضي.

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