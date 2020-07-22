شكرا لقرائتكم خبر عن «سلة» سيدات الزمالك راحة من المران اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني لفريق سيدات كرة السلة في نادي الزمالك، بقيادة مصطفى هدهود، اللاعبات راحة من التدريبات، اليوم الأربعاء، حيث سيواصل الفريق خوض تدريبات الأحمال البدنية من خلال الجري بالتراك، وتنفيذ بعض التمارين في صالة الألعاب البدنية.

ووضع الجهاز الفني للفريق خطة الإعداد للمرحلة المقبلة، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري وكأس مصر.

وأكد مصطفى هدهود ارتياحه للصورة التي ظهرت عليها اللاعبات في التدريبات بالأمس، والتي تؤكد حرصهن على تنفيذ كافة التعليمات والتمارين التي تم وضعها خلال فترة التوقف الأخيرة.