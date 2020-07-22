شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش عن مستقبله في ميلان: لم يتحدث معي أحد.. ولا أتوقع شيئًا آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن مستقبله مع نادي أي سي ميلان الإيطالي والذي ينتهي عقده معه بنهاية الموسم الجاري. وقال «إبراهيموفيتش» لـ«سكاي سبورت إيطاليا»: «لا يزال أمامي ثلاثة مباريات ويتبقى 10 أيام، لم يتحدث أحد معي وأنا لا أتوقع أي شئ آخر». وأضاف: «هناك أشياء لا يمكننا التحكم فيها، ولكنها تبدو غريبة بالنسبة لي، ولكننا نفعل أشياء عظيمة، نحن نلعب بثقة كبيرة ونؤمن بما نفعل.. أنا أعمل وأنا بخير، الفريق بخير ويفعل أشياء جيدة». ولم يتعرض ميلان للخسارة في آخر 10 مباريات منذ استئناف الدوري الإيطالي، ليحتل حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب، في الوقت الذي ساهم فيه «إبراهيموفيتش» بتسجيل 8 أهداف في 17 مباراة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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