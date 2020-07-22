شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير تونسي: المثلوثي وقع للزمالك لمدة 3 سنوات مقابل 2 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية تونسية أن الدولي التونسي حمزة المثلوثي، قائد فريق الصفاقسي التونسي، وقّع رسميًا لنادي الزمالك على أن يصبح لاعبًا في القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة «الشروق» التونسية إن المثلوثي وقّع للزمالك على عقد مدته 3 سنوات، مقابل حصوله من النادي الأبيض على 2 مليون دولار كإجمالي قيمة العقد.

وأضافت الصحيفة أن قائد الصفاقسى السابق سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ560 ألف دولار، على أن يتم زيادة الراتب مع العامين الثاني والثالث بجانب الحوافز.

ويسعى الزمالك إلى تدعيم الجبهة اليمنى بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد هروب التونسي حمدي النقاز عن صفوف القلعة البيضاء في الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينتقل «المثلوثي» للزمالك في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريق «عاصمة الجنوب»، حيث يعد الظهير التونسي من أبرز لاعبي الصفاقسي.