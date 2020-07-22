شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع مع اللجنة الخماسية لبحث الاستعداد لعودة الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - من المنتظر أن يعقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لبحث آخر المستجدات في ملف استئناف النشاط الرياضي واستكمال بطولة الدوري الممتاز.

يأتي الاجتماع بعد ظهور العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا ببعض الأندية خلال الساعات الأخيرة، على رأسها 18 حالة بنادي الإنتاج الحربي، ومحمد كوفي بنادي سموحة، وعامل مهام بالنادي المصري.